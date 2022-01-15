Потребителям в Ростовской и Воронежской областях восстановили энергоснабжение

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Восстановительные работы в Ростовской и Воронежской областях завершены, потребителям подано электричество, сообщило Министерство энергетики.
Потребителям в Ростовской и Воронежской областях восстановили энергоснабжение
  • РИА Новости

«Энергетики продолжают работы в других регионах. Количество отключённых из-за непогоды потребителей сокращается», — заявило ведомство.

Так, без энергоснабжения остаются: в Дагестане — более 40 тыс. человек, в Краснодарском крае и Республике Адыгея — 30 тыс. человек, в Волгоградской области — более 17 тыс. человек, в Ставропольском крае — более 1300 человек, в Калмыкии — около 60 человек.

Как сообщалось ранее, в восьми регионах России из-за плохих метеоусловий без света остались около 180 тыс. человек.

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