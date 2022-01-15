Минэнерго: около 180 тысяч россиян остались без электроснабжения из-за непогоды

В восьми регионах России из-за плохих метеоусловий без света остались около 180 тыс. человек.

«Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались: Краснодарский край и Республика Адыгея — 60 тыс. человек; Республика Дагестан — почти 55 тыс. человек», — говорится в сообщении Минэнерго России.

Также из-за плохих метеоусловий электроэнергии лишены 24 тыс. абонентов в Ростовской области, более 23 тыс. — в Волгоградской, почти 13 тыс. граждан на Ставрополье, 2 тыс. — в Воронежской области и почти 2 тыс. человек в Калмыкии.

Энергетики в настоящее время ведут восстановительные работы, ситуация находится на особом контроле Минэнерго России.

Из-за урагана, который ранее снёс крыши домов, в Ставрополе ранее ввели режим ЧС из-за урагана.