В Ставрополе ввели режим ЧС из-за урагана

Из-за урагана, который снёс крыши домов и обесточил часть домов, в Ставрополе ввели режим чрезвычайной ситуации, заявил губернатор края Владимир Владимиров.

«Очень много деревьев упало, крыши раскрыты, у нас два дома раскрыты. Сейчас определяем ущерб. В городе введён режим чрезвычайной ситуации, по краю — режим повышенной готовности», — сказал он в видеообращении в Instagram.

По информации регионального главка МЧС России, в Ставропольском крае из-за сильного ветра без света остались около 11 тыс. человек.

В зоне отключения находится 2945 домовладений с населением 11 135 человек, в том числе 3730 детей.