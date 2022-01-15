Вирусолог Ларичев рассказал о росте числа заболевших COVID-19 в России

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Вирусолог Виктор Ларичев рассказал о росте числа заболевших COVID-19 в России.
Вирусолог Ларичев рассказал о росте числа заболевших COVID-19 в России
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«Я думаю, у нас такой же, как в Европе, будет потолок. Я думаю, что мы ничем не отличаемся. Мы точно так же прививаемся, как европейцы или американцы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, очевидно, что в России может быть похожая ситуация.

«Мы ещё в начале подъёма», — добавил Ларичев.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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