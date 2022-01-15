Арестован четвёртый участник хакерской группировки REvil

Короткая ссылка
Тверской суд Москвы отправил в СИЗО четвёртого участника хакерской группировки REvil, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина.
Арестован четвёртый участник хакерской группировки REvil
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Руслана Хансвярова меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует её агентство.

Перед этим суд отправил в СИЗО третьего участника REvil — Михаила Головачука. Накануне были арестованы ещё два хакера.

14 января ФСБ сообщила, что в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil, члены которой занимались хищением денег с помощью вредоносных программ.

Основанием для разыскных мероприятий стало обращение компетентных органов США.

Позднее в американской администрации поприветствовали шаги властей России в правоохранительной сфере в целях борьбы с вредоносной деятельностью.

В частности, в Вашингтоне отметили, что один из арестованных ответственен за кибератаку на Colonial Pipeline.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить