Арестован четвёртый участник хакерской группировки REvil

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО четвёртого участника хакерской группировки REvil, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Руслана Хансвярова меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует её агентство.

Перед этим суд отправил в СИЗО третьего участника REvil — Михаила Головачука. Накануне были арестованы ещё два хакера.

14 января ФСБ сообщила, что в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil, члены которой занимались хищением денег с помощью вредоносных программ.

Основанием для разыскных мероприятий стало обращение компетентных органов США.

Позднее в американской администрации поприветствовали шаги властей России в правоохранительной сфере в целях борьбы с вредоносной деятельностью.

В частности, в Вашингтоне отметили, что один из арестованных ответственен за кибератаку на Colonial Pipeline.