В Москве арестован третий участник хакерской группировки REvil
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«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Михаила Головачука меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.
Ранее ФСБ сообщила, что в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil.
Основанием для разыскных мероприятий стало обращение компетентных органов США, которые рассказали о лидере сообщества REvil и его причастности к посягательствам на информресурсы зарубежных компаний.
После этого суд арестовал на два месяца двух хакеров, подозреваемых в распространении вируса-вымогателя.