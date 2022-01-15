В Москве арестован третий участник хакерской группировки REvil

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО до 13 марта третьего участника хакерской группировки REvil, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Михаила Головачука меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Ранее ФСБ сообщила, что в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil.

Основанием для разыскных мероприятий стало обращение компетентных органов США, которые рассказали о лидере сообщества REvil и его причастности к посягательствам на информресурсы зарубежных компаний.

После этого суд арестовал на два месяца двух хакеров, подозреваемых в распространении вируса-вымогателя.