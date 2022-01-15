Начальник лаборатории Строева рассказала, как отличить натуральный продукт от поддельного

Светлана Строева, начальник лаборатории ООО «Русский рыбный мир», рассказала, как отличить натуральный продукт от поддельного.

«Прежде всего нужно обратить внимание на этикетку. Именно она зачастую может помочь определить подлинность продукта. Все надписи на ней должны отчётливо читаться, даже если они написаны мелким шрифтом», — заявила она в беседе с Pravda.Ru.

По её словам, нужно смотреть на качество нанесения рисунка, нет ли где дефектов, а также обращать внимание на дату производства.

«Если цифры читаются плохо или виднеются перебивки, возможно, мошенники могли где-то достать бракованные этикетки, перебить на них дату и наклеить на свою продукцию», — объяснила Строева.

Кроме того, на упаковке должно быть размещено наименование продукции, состав, количество, срок годности, дата изготовления, условия хранения, показатели пищевой ценности, место нахождения изготовителя и импортёра, рекомендации по использованию, сведения о наличии ГМО.

У продавцов, торгующих продуктами животного происхождения, должно иметься ветеринарное свидетельство.

Помимо этого, желательно проверить штрихкод.

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