Начальник лаборатории Строева рассказала, как отличить натуральный продукт от поддельного
- РИА Новости
«Прежде всего нужно обратить внимание на этикетку. Именно она зачастую может помочь определить подлинность продукта. Все надписи на ней должны отчётливо читаться, даже если они написаны мелким шрифтом», — заявила она в беседе с Pravda.Ru.
По её словам, нужно смотреть на качество нанесения рисунка, нет ли где дефектов, а также обращать внимание на дату производства.
«Если цифры читаются плохо или виднеются перебивки, возможно, мошенники могли где-то достать бракованные этикетки, перебить на них дату и наклеить на свою продукцию», — объяснила Строева.
Кроме того, на упаковке должно быть размещено наименование продукции, состав, количество, срок годности, дата изготовления, условия хранения, показатели пищевой ценности, место нахождения изготовителя и импортёра, рекомендации по использованию, сведения о наличии ГМО.
У продавцов, торгующих продуктами животного происхождения, должно иметься ветеринарное свидетельство.
Помимо этого, желательно проверить штрихкод.
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