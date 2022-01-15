Начальник лаборатории Строева рассказала, как отличить натуральный продукт от поддельного

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Светлана Строева, начальник лаборатории ООО «Русский рыбный мир», рассказала, как отличить натуральный продукт от поддельного.
Начальник лаборатории Строева рассказала, как отличить натуральный продукт от поддельного
  • РИА Новости

«Прежде всего нужно обратить внимание на этикетку. Именно она зачастую может помочь определить подлинность продукта. Все надписи на ней должны отчётливо читаться, даже если они написаны мелким шрифтом», — заявила она в беседе с Pravda.Ru.

По её словам, нужно смотреть на качество нанесения рисунка, нет ли где дефектов, а также обращать внимание на дату производства.

«Если цифры читаются плохо или виднеются перебивки, возможно, мошенники могли где-то достать бракованные этикетки, перебить на них дату и наклеить на свою продукцию», — объяснила Строева.

Кроме того, на упаковке должно быть размещено наименование продукции, состав, количество, срок годности, дата изготовления, условия хранения, показатели пищевой ценности, место нахождения изготовителя и импортёра, рекомендации по использованию, сведения о наличии ГМО.

У продавцов, торгующих продуктами животного происхождения, должно иметься ветеринарное свидетельство.

Помимо этого, желательно проверить штрихкод.

Ранее генеральный директор консалтингового агентства Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс оценила ситуацию с контрафактом в премиальном сегменте.

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