Эксперт оценила ситуацию с контрафактом в премиальном сегменте

Генеральный директор консалтингового агентства Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс оценила ситуацию с контрафактом в премиальном сегменте.

«Контрафакт перемещается из офлайн-пространства в онлайн-пространство. Теперь есть целый рынок товаров, который существует вне кассы. Это рынок прямых продаж — от частного лица к частному лицу через Instagram или объявления, которые размещаются на маркетплейсах прямых продаж», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

Как отметила эксперт, цена контрафактного товара складывается на основании двух параметров: какой бренд копируется и претендует ли подделка на тождественность.

По словам Лебсак-Клейманс, покупатели также делятся на две категории: одним интересна только цена и неважен логотип, а другие пользуются оригинальными брендовыми вещами, но ищут тождественные подделки.

Эксперт прогнозирует, что по мере введения маркировки контрафактной продукции на рынке будет меньше.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.