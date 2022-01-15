Врач Логина дала советы метеочувствительным людям

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Врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина дала советы метеочувствительным людям.
Врач Логина дала советы метеочувствительным людям
  • ©Vasil Dimitrov
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Радио 1» она призвала тщательно следить за артериальным давлением и пульсом.

«А при появлении новых симптомов, например, боли, вовремя обращаться к врачам или даже вызывать скорую помощь», — сказала эксперт.

По её словам, при сильном снижении атмосферного давления необходимо снизить нагрузки, соблюдать щадящий режим, особенно пожилым людям и людям с проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Как отметила Логина, общий принцип — не отступать от здорового образа жизни.

«Надо стараться соблюдать режим сна, принимать базисную терапию, а также подробно обсудить все вопросы с лечащими врачами, которые занимаются сосудистыми патологиями», — добавила она.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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