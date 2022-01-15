Два Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами прибыли в Подмосковье из Казахстана

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Первые два самолёта военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром «Чкаловский» в Подмосковье.
Два Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами прибыли в Подмосковье из Казахстана
  • © РИА Новости / Министерство обороны РФ

«Личный состав приступил к разгрузке вооружения, военной техники и имущества. По окончании торжественного митинга, личный состав совершит марш в пункт постоянной дислокации», — сообщило Минобороны.

Перед этим первые шесть самолётов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Ивановской области.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее доложил российскому президенту Владимиру Путину, что работу по выводу миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности из Казахстана планируется завершить 19 января.

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