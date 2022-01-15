Первые шесть самолётов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана в Россию
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«Первые шесть самолётов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный (Иваново) из Казахстана», — говорится в заявлении.
После посадки последнего борта на лётном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников.
Ранее самолёты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вылетели из Казахстана.