Первые шесть самолётов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана в Россию

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Первые шесть самолётов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Ивановской области, сообщило Минобороны.
Первые шесть самолётов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана в Россию
  • © РИА Новости / Министерство обороны РФ

«Первые шесть самолётов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный (Иваново) из Казахстана», — говорится в заявлении.

После посадки последнего борта на лётном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников.

Ранее самолёты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вылетели из Казахстана.

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