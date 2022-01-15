Самолёты с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вылетели из Казахстана

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Самолёты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вылетели из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолёты ВТА Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алма-Аты», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что российские самолёты доставили белорусских военных из состава миротворцев ОДКБ из Казахстана в Минскую область.

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что миротворческие силы организации выполняли поставленные задачи, никакого вмешательства во внутренние дела Казахстана не было.

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