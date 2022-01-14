Российские самолёты доставили белорусских военных из ОДКБ из Казахстана в Минскую область

Десять самолётов военно-транспортной авиации ВКС России доставили белорусских военных из состава миротворцев ОДКБ из Казахстана в Минскую область. Об этом заявили в Минобороны России.

AP

«Подразделения Вооружённых сил Республики Беларусь из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, прибыли на аэродром в Минской области», — приводит РИА Новости сообщение. Уточняется, что, помимо личного состава, самолёты Ил-76 доставили в Белоруссию технику. Ранее в белорусском Минобороны заявили, что вывод белорусских военных из Казахстана завершён.