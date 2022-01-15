Путин назвал Следственный комитет одним из важнейших звеньев правоохранительной системы

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Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета с годовщиной образования ведомства как самостоятельного органа.
Путин назвал Следственный комитет одним из важнейших звеньев правоохранительной системы
  • РИА Новости

По словам российского лидера, СК стал одним из важнейших звеньев отечественной  правоохранительной системы и доказал свою эффективность. 

«Вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твёрдо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан России. Эта в высшей степени ответственная работа требует от каждого из вас исключительной компетентности, принципиальности, верности служебному долгу», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

В заключение Путин пожелал сотрудникам и ветеранам ведомства новых достижений и всего наилучшего.

12 января президент обратился с поздравительной речью в адрес работников органов прокуратуры по случаю профессионального праздника и 300-летия создания в стране этой структуры.

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