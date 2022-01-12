Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил работников органов прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием создания в стране этой структуры.
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Сегодня прокуратура как единая, централизованная система играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, в надзоре за своевременным исполнением Конституции и законов. Координируя работу правоохранительных органов, она ставит прочный заслон организованной преступности, экстремизму, коррупции, контролирует расходование бюджетных средств на национальные проекты и выполнение оборонного заказа», — отмечается в поздравлении.

Президент России подчеркнул, что прокуратура выполняет высокую миссию — твёрдо отстаивает верховенство закона, правовые устои государства и общества.

В декабре Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником.

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