Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Сегодня прокуратура как единая, централизованная система играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, в надзоре за своевременным исполнением Конституции и законов. Координируя работу правоохранительных органов, она ставит прочный заслон организованной преступности, экстремизму, коррупции, контролирует расходование бюджетных средств на национальные проекты и выполнение оборонного заказа», — отмечается в поздравлении.
Президент России подчеркнул, что прокуратура выполняет высокую миссию — твёрдо отстаивает верховенство закона, правовые устои государства и общества.
В декабре Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником.