Врач Руженцова рассказала о возникающих после заболевания COVID-19 антителах

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала о возникающих в организме после заболевания COVID-19 антителах.

«Антитела к клеткам разных органов и тканей человека, или аутоантитела, имеются у всех людей. Они необходимы для очистки организма от старых погибших клеток... Такие аутоантитела называют иногда антителами-мусорщиками», — цитирует РИА Новости Руженцову.

Она отметила, что при любом инфекционном заболевании количество погибающих клеток растёт.

«Чем сильнее проявления инфекции, тем больше их количество, что требует активной работы антител-мусорщиков. Поэтому у перенёсших COVID-19 рост количества аутоантител ожидаем», — добавила врач.

Руженцова уточнила, что при большом объёме поражения могут вырабатываться более активные антитела, которые могут проявить агрессию и против живых клеток.

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