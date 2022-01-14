Победителями национальных конкурсов и олимпиад стали 460 слушателей детских технопарков Москвы
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Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
В 2021 году число детских технопарков в Москве достигло 21. Были открыты три новые площадки.
Как отметила заместитель мэра Наталья Сергунина, в таких технопарках создано 111 тематических лабораторий, где ведётся обучение более чем по 400 программам.
«Среди достижений ребят есть и успехи на чемпионатах международного уровня», — добавила она.
Кроме того, 12 технопарков участвовали в проекте «День без турникетов. Дети», передаёт сайт «Москва 24».
Ранее сообщалось, что в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в Московской области приняли участие более 212 тыс. детей, что на 20% больше, чем годом ранее.