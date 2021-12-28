В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в Подмосковье приняли участие более 212 тысяч детей
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Об этом сообщает телеканал «360».
Этап проходил с 13 октября по 6 декабря.
«Чаще всего в этом году ребята выбирали такие предметы, как обществознание, английский и русский языки, математика и биология», — заявила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.
По её словам, региональный этап стартует в Подмосковье 11 января. Его участниками станут более 18 тыс. школьников.
«Ребята будут писать олимпиаду на площадках проведения в 31 городском округе. Удачи им и высоких результатов», — цитирует Каклюгину «Подмосковье сегодня».
Ранее сообщалось, что школьники из Москвы выиграли 24 медали, в том числе 19 золотых, на международных олимпиадах в 2021 году.