В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в Подмосковье приняли участие более 212 тысяч детей

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в Московской области приняли участие более 212 тыс. детей, что на 20% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает телеканал «360».

Этап проходил с 13 октября по 6 декабря.

«Чаще всего в этом году ребята выбирали такие предметы, как обществознание, английский и русский языки, математика и биология», — заявила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

По её словам, региональный этап стартует в Подмосковье 11 января. Его участниками станут более 18 тыс. школьников.

«Ребята будут писать олимпиаду на площадках проведения в 31 городском округе. Удачи им и высоких результатов», — цитирует Каклюгину «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что школьники из Москвы выиграли 24 медали, в том числе 19 золотых, на международных олимпиадах в 2021 году.