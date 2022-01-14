В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности

В Краснодарском крае до 1 марта 2022 года продлили режим повышенной готовности.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Таким образом, в регионе сохраняется масочный режим, система QR-кодов, медотводов и справок о вакцинации для посещения кафе, спортивных учреждений и объектов розничной торговли (за исключением магазинов с продуктами и аптек).

QR-коды, справки о вакцинации и медотводы необходимы и для посещения административных зданий государственными гражданскими служащими всех министерств и ведомств.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».