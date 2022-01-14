Суд в Москве отправил под арест подозреваемого в распространении вируса-вымогателя хакера

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца одного из хакеров, подозреваемых в распространении вируса-вымогателя.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственного департамента МВД РФ об избрании в отношении Муромского Романа Геннадьевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 марта», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Ксении Розиной.

Отмечается, что мужчине может грозить наказание до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее ФСБ сообщила, что в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil.