МВД просит арестовать одного из хакеров, подозреваемых в распространении вируса-вымогателя

Следователи следственного департамента МВД просят Тверской суд Москвы арестовать одного из участников группы хакеров, рассылавших вирусы для вымогательства денег.

Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Розина, следствие просит отправить предполагаемого хакера в СИЗО на два месяца.

Ранее ФСБ сообщила, что в России пресечена деятельность хакерской группировки REvil.

Как отмечалось, основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, которые рассказали о лидере сообщества REvil и его причастности к посягательствам на информресурсы зарубежных компаний.

В июне 2021 года глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что Россия будет работать с США по поиску хакеров в рамках соглашений, достигнутых на высшем уровне.