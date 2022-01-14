Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников прокомментировали ситуацию с ценами на икру
- globallookpress.com
В беседе с «Российской газетой» он заявил, что стоимость доставки рыбопродукции по железной дороге остаётся на высоком уровне. Кроме того, серьёзное влияние на цены оказывает растущая продовольственная инфляция в мире. Также наблюдается высокий спрос на икру со стороны азиатских стран.
«Все эти факторы вызывают нестабильность в оптовом и розничном сегменте, которая отражается на ценах», — пояснил Зверев.
Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал ситуацию с ценами на икру в России.