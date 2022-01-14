Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников прокомментировали ситуацию с ценами на икру

Короткая ссылка
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев прокомментировал ситуацию с ценами на икру.
Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников прокомментировали ситуацию с ценами на икру
  • globallookpress.com

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что стоимость доставки рыбопродукции по железной дороге остаётся на высоком уровне. Кроме того, серьёзное влияние на цены оказывает растущая продовольственная инфляция в мире. Также наблюдается высокий спрос на икру со стороны азиатских стран.

«Все эти факторы вызывают нестабильность в оптовом и розничном сегменте, которая отражается на ценах», — пояснил Зверев.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал ситуацию с ценами на икру в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить