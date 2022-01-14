Жители Москвы более 50 млн раз воспользовались электронными медкартами с 2020 года

Жители Москвы более 50 млн раз воспользовались электронными медицинскими картами с января 2020 года, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Как подчеркнула Ракова, сервис — один из ключевых элементов единой цифровой платформы городского здравоохранения.

«Мы продолжаем работать над его развитием, внедряем новый функционал, и, как результат, всё больше москвичей пользуются электронными медкартами», — сказала она.

За два года горожане внесли в раздел «Дневник здоровья» в свои электронные карты 550 тыс. различных медицинских документов, более 800 тыс. записей с данными личного анамнеза, более 160 тыс. данных семейного анамнеза.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.