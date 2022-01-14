Вирусолог Альтштейн рассказал о методе определения штамма коронавируса

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Вирусолог Анатолий Альтштейн, профессор Центра имени Гамалеи, рассказал, как определяют штамм коронавируса.
Вирусолог Альтштейн рассказал о методе определения штамма коронавируса
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«Если в мире уже обнаружен какой-то штамм, который обладает специальными свойствами, то нам, чтобы понимать, что будет происходить, нужно уметь этот штамм идентифицировать», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По словам вирусолога, лучший способ отличить один штамм от другого — это геномное секвенирование, когда определяется последовательность нуклеотидов.

Как отметил эксперт, сейчас это делается достаточно быстро, за пару дней, однако для проведения такого анализа необходимо специальное оборудование.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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