Вирусолог Альтштейн рассказал о методе определения штамма коронавируса

Вирусолог Анатолий Альтштейн, профессор Центра имени Гамалеи, рассказал, как определяют штамм коронавируса.

«Если в мире уже обнаружен какой-то штамм, который обладает специальными свойствами, то нам, чтобы понимать, что будет происходить, нужно уметь этот штамм идентифицировать», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По словам вирусолога, лучший способ отличить один штамм от другого — это геномное секвенирование, когда определяется последовательность нуклеотидов.

Как отметил эксперт, сейчас это делается достаточно быстро, за пару дней, однако для проведения такого анализа необходимо специальное оборудование.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».