В Самарской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова прокомментировала ситуацию с COVID-19.
В Самарской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«У штамма «омикрон» очень высокая контагиозность: если раньше один человек заражал десять человек, то в новую волну один человек будет заражать 100 человек. Одномоментно может заболеть большое количество людей», — цитирует Стребкову volga.news.

Как отметила специалист, в группу риска входят люди старшего возраста, пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями, а также непривитые.

Как уточняется, в области развёрнуто более 3500 коек в 30 медучреждениях. Свободный коечный фонд — свыше 35%. При необходимости будут предусмотрены дополнительные места.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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