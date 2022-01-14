Глава Минфина Силуанов заявил, что все меры соцподдержки в этом году будут выполнены
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«В этом году меры социальной помощи, которые запланированы государством, будут, безусловно, выполнены», — сказал он в интервью РБК.
Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и ряд других выплат будут проиндексированы на 8,4%.
В ноябре Минтруд представил новый проект, который уточняет правила предоставления выплат для россиян с низкими доходами.