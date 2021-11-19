Минтруд уточнил правила предоставления выплат для семей с низкими доходами

Минтруд представил новый проект, который уточняет правила предоставления выплат для россиян с низкими доходами.

Как сообщает РИА Новости, изменения касаются правила «нулевого дохода» для беременных и учёта имущества в случае, если оно находится в розыске или под арестом.

В проекте говорится о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, пособии для женщин, которые на ранних сроках беременности встали на учёт в медучреждении, и пособии на ребёнка в возрасте от восьми до 17 лет.

В тексте документа также говорится о новых видах сведений, необходимых для назначения соответствующих выплат.

Минтруд предлагает не учитывать при расчёте среднедушевых доходов семьи средства, предоставленные в рамках государственной соцподдержки для приобретения недвижимости, автомобиля, мотоцикла; средства маткапитала, потраченные на строительство или реконструкцию жилья, сумму возвращённого налога на доходы физлиц в связи с получением права на налоговый вычет и ряд других позиций.

Глава Минфина России Антон Силуанов ранее заявил, что все социальные выплаты и маткапитал в 2022 году проиндексируют по фактической инфляции 2021 года.

Он напомнил, что соответствующую задачу ранее ставил президент России Владимир Путин.