Силуанов: Россия потратила в 2021 году на борьбу с COVID-19 около 850 млрд рублей

Россия в 2021 году потратила на борьбу с коронавирусом около 850 млрд рублей. Об этом заявил российский министр финансов Антон Силуанов.

«Наша задача в первую очередь подготовить первичное звено, подготовить поликлиники, больницы к тому, что придут новые люди, им нужно оказывать помощь. На это нужны деньги. Нужно оплачивать больничные листы, поддержку медиков, обеспечение бесплатными лекарствами», — приводит РБК его слова в кулуарах Гайдаровского форума.

Силуанов добавил, что из-за штамма «омикрон» прогнозируется большая нагрузка на систему здравоохранения.

«Все необходимые средства найдены в бюджете. Мы мобилизуем внутренние ресурсы, и у нас есть резервы», — сказал министр.

Силуанов заявил, что правительство в ближайшее время представит план борьбы с коронавирусной инфекцией на фоне распространения омикрон-штамма.