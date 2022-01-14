Силуанов: Россия потратила в 2021 году на борьбу с COVID-19 около 850 млрд рублей
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«Наша задача в первую очередь подготовить первичное звено, подготовить поликлиники, больницы к тому, что придут новые люди, им нужно оказывать помощь. На это нужны деньги. Нужно оплачивать больничные листы, поддержку медиков, обеспечение бесплатными лекарствами», — приводит РБК его слова в кулуарах Гайдаровского форума.
Силуанов добавил, что из-за штамма «омикрон» прогнозируется большая нагрузка на систему здравоохранения.
«Все необходимые средства найдены в бюджете. Мы мобилизуем внутренние ресурсы, и у нас есть резервы», — сказал министр.
Силуанов заявил, что правительство в ближайшее время представит план борьбы с коронавирусной инфекцией на фоне распространения омикрон-штамма.