Глава Минфина Силуанов: план борьбы с коронавирусом профинансируют в полном объёме

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Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что правительство в ближайшее время представит план борьбы с коронавирусной инфекцией на фоне распространения омикрон-штамма. План профинансируют в полном объёме.
Глава Минфина Силуанов: план борьбы с коронавирусом профинансируют в полном объёме
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Об этом Силуанов сказал в кулуарах Гайдаровского форума.

«Такой план скоро будет обнародован», — приводит его слова ТАСС.

Министр добавил, что Минфин уложится в параметры бюджета, принятые на 2022 год.

По его словам, министерство в полном объёме обеспечит план деньгами.

В декабре сообщалось, что российское правительство подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон».

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