Глава Минфина Силуанов: план борьбы с коронавирусом профинансируют в полном объёме

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что правительство в ближайшее время представит план борьбы с коронавирусной инфекцией на фоне распространения омикрон-штамма. План профинансируют в полном объёме.

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РИА Новости

Об этом Силуанов сказал в кулуарах Гайдаровского форума. «Такой план скоро будет обнародован», — приводит его слова ТАСС. Министр добавил, что Минфин уложится в параметры бюджета, принятые на 2022 год. По его словам, министерство в полном объёме обеспечит план деньгами. В декабре сообщалось, что российское правительство подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон».