Глава Минфина Силуанов: план борьбы с коронавирусом профинансируют в полном объёме
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- РИА Новости
Об этом Силуанов сказал в кулуарах Гайдаровского форума.
«Такой план скоро будет обнародован», — приводит его слова ТАСС.
Министр добавил, что Минфин уложится в параметры бюджета, принятые на 2022 год.
По его словам, министерство в полном объёме обеспечит план деньгами.
В декабре сообщалось, что российское правительство подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон».