Воробьёв рассказал о росте показателей заболеваемости COVID-19 в Подмосковье

В Подмосковье за последние три дня число случаев коронавируса увеличилось в два раза. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 1».

«К сожалению, за последние три дня мы удвоили показатели и видим все те прогнозы специалистов, которые подтверждаются. И «омикрон» наступает, это факт», — цитирует Воробьёва РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам увеличить объёмы тестирования на коронавирус.

Российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что у России есть несколько недель для подготовки к новому витку заболеваемости коронавирусом.