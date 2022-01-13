Воробьёв рассказал о росте показателей заболеваемости COVID-19 в Подмосковье
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- РИА Новости
«К сожалению, за последние три дня мы удвоили показатели и видим все те прогнозы специалистов, которые подтверждаются. И «омикрон» наступает, это факт», — цитирует Воробьёва РИА Новости.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам увеличить объёмы тестирования на коронавирус.
Российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что у России есть несколько недель для подготовки к новому витку заболеваемости коронавирусом.