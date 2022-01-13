Невролог Маркелов рассказал о возможных причинах головной боли из-за смены погоды

Врач-невролог сети клиник «Поликлиника.Ру» Глеб Маркелов рассказал о возможных причинах головной боли из-за смены погоды.

«Вероятнее всего, причиной является избыточное количество межклеточной жидкости в тканях, которая, разумеется, есть и в норме, но при изменении атмосферного давления её количество увеличивается за счёт выхода плазмы крови за пределы сосудистого русла на уровне капилляров», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его мнению, это может привести к механическому сдавливанию более крупных сосудов — артерий, несущих кровь к головному мозгу, и в результате появляются боль, головокружение.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.