Невролог Маркелов рассказал о возможных причинах головной боли из-за смены погоды

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Врач-невролог сети клиник «Поликлиника.Ру» Глеб Маркелов рассказал о возможных причинах головной боли из-за смены погоды.
Невролог Маркелов рассказал о возможных причинах головной боли из-за смены погоды
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«Вероятнее всего, причиной является избыточное количество межклеточной жидкости в тканях, которая, разумеется, есть и в норме, но при изменении атмосферного давления её количество увеличивается за счёт выхода плазмы крови за пределы сосудистого русла на уровне капилляров», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его мнению, это может привести к механическому сдавливанию более крупных сосудов — артерий, несущих кровь к головному мозгу, и в результате появляются боль, головокружение.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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