Терапевт Лапа рассказала, что делать при резких перепадах температуры

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При резком перепаде температур и давления людям следует не нагружать себя работой и больше отдыхать, посоветовала врач-терапевт Людмила Лапа.
Терапевт Лапа рассказала, что делать при резких перепадах температуры
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«Просто в этот момент не надо, конечно, перегружать себя усиленной работой. Лучше отдохнуть, почитать, кто имеет такую возможность. Тем, кто работает, — не так напряжённо работать. Потому что любое напряжение отрицательно сказывается на давлении, физическом, эмоциональном. Любые эксцессы очень плохо сказываются на давлении. Лучше отдохнуть в этот день, а в другой сделать больше», — рассказала Лапа в беседе с «Газетой.Ru»

По её словам, наиболее тяжело перепады температур переносят люди, страдающие хроническими заболеваниями сосудов.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН высказался о возможных последствиях повышения температуры воздуха.

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