Психолог Румянцева объяснила нежелание некоторых детей учиться

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Семейный психолог Алевтина Румянцева прокомментировала, с чем может быть связано нежелание некоторых детей учиться.
Психолог Румянцева объяснила нежелание некоторых детей учиться
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«Нами постоянно движет интерес, и очень важно этот интерес развивать с рождения. Но когда родители при воспитании малыша говорят «нельзя» чаще, чем «можно», интерес не развиваются, а, наоборот, затухает. И тогда ребёнок становится пассивным в получении новых знаний и навыков. Это приводит к отказу от обучения не только в младшем возрасте, у дошкольников, но и в более старшем», — рассказала Румянцева в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, такие дети не смогут долго концентрировать внимание и задерживать интерес на учёбе.

Ранее психолог Анна Мухина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала идею ввести профессиональные ознакомительные практики для школьников.

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