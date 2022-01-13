Психолог Румянцева объяснила нежелание некоторых детей учиться

Семейный психолог Алевтина Румянцева прокомментировала, с чем может быть связано нежелание некоторых детей учиться.

«Нами постоянно движет интерес, и очень важно этот интерес развивать с рождения. Но когда родители при воспитании малыша говорят «нельзя» чаще, чем «можно», интерес не развиваются, а, наоборот, затухает. И тогда ребёнок становится пассивным в получении новых знаний и навыков. Это приводит к отказу от обучения не только в младшем возрасте, у дошкольников, но и в более старшем», — рассказала Румянцева в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, такие дети не смогут долго концентрировать внимание и задерживать интерес на учёбе.

Ранее психолог Анна Мухина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала идею ввести профессиональные ознакомительные практики для школьников.