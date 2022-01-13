В Пермском крае увеличат коечный фонд для пациентов с COVID-19

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В Пермском крае увеличат коечный фонд для пациентов с коронавирусом на фоне распространения штамма «омикрон».
В Пермском крае увеличат коечный фонд для пациентов с COVID-19
  • AP

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Формирование такого резерва ковидных коек неизбежно повлечёт за собой сокращение оказания плановой медицинской помощи в регионе», — сказали в ведомстве.

На данный момент в регионе развёрнуто 2343 койки для заболевших COVID-19. Министерство готово развернуть до 7,5 тыс. мест.

В ведомстве также призвали сделать прививку и воздержаться от посещения массовых мероприятий.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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