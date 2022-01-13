Член-корреспондент РАН Нетёсов призвал отказаться от тканевых масок

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Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал о недостатках тканевых масок.
Член-корреспондент РАН Нетёсов призвал отказаться от тканевых масок
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«Ношение маски является главным. Но есть люди, которые заменяют медицинские маски обычными тканевыми. Так вот, у таких масок защитный эффект минимальный. У них, скорее, эффект маскировочный, а не защитный», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, пользоваться сегодня следует медицинскими или профессиональными масками.

Как уточнил Нетёсов, у медицинских масок 70% защиты, у респираторов — около 85—95%.

«Маски, которые являются тканевыми и продаются с обезьянками, с мышами — с чем угодно, почти не защищают», — сказал эксперт.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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