Замглавы МИД России Рябков заявил, что в ситуации с Украиной нужно дать шанс дипломатии

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Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RTVI прокомментировал ситуацию с Украиной.
Замглавы МИД России Рябков заявил, что в ситуации с Украиной нужно дать шанс дипломатии
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«Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки. Это тяжёлый сюжет. В публичном пространстве он не должен никоим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии», — отметил он.

Ранее Рябков заявил о необходимости возвращения Украины к выполнению Минских соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе.

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