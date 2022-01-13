Замглавы МИД России Рябков заявил, что в ситуации с Украиной нужно дать шанс дипломатии

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RTVI прокомментировал ситуацию с Украиной.

«Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки. Это тяжёлый сюжет. В публичном пространстве он не должен никоим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии», — отметил он.

Ранее Рябков заявил о необходимости возвращения Украины к выполнению Минских соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе.