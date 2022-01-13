В Якутии выявили первый случай «омикрона»
- AP
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
Как уточняется, женщина не была вакцинирована, она имела постоянный медотвод.
«Предприняты все меры по предотвращению распространения нового штамма «омикрон». На сегодняшний день установлен круг контактных лиц, им выданы и продолжают выдаваться предписания Роспотребнадзора о самоизоляции», — заявила вице-премьер республики Ольга Балабкина.
По её словам, специалисты начали медицинский осмотр и забор анализов у контактных лиц.
Также подготовлены отдельные изолированные палаты в инфекционных стационарах, развёрнут обсерватор.
Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».