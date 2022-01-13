В Якутии выявили первый случай «омикрона»

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В Якутии зарегистрировали первый случай «омикрона». Штамм выявлен у женщины, которая вернулась домой с отдыха за рубежом.
В Якутии выявили первый случай «омикрона»
  • AP

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Как уточняется, женщина не была вакцинирована, она имела постоянный медотвод.

«Предприняты все меры по предотвращению распространения нового штамма «омикрон». На сегодняшний день установлен круг контактных лиц, им выданы и продолжают выдаваться предписания Роспотребнадзора о самоизоляции», — заявила вице-премьер республики Ольга Балабкина.

По её словам, специалисты начали медицинский осмотр и забор анализов у контактных лиц.

Также подготовлены отдельные изолированные палаты в инфекционных стационарах, развёрнут обсерватор.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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