Терапевт Лапа рассказала о последовательности действий при низком давлении

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что делать при низком давлении.

«Если давление низкое, где-то 80 на 50 например, тогда можно выпить кофе. Кофеин, который в нём содержится, очень полезен, потому что он немного повышает тонус сосудов. И тогда человек лучше переносит контрастные изменения давления и температур», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, допустимо пить около двух чашек кофе в день.

Как отметила Лапа, кофеин также есть в зелёном и чёрном свежезаваренном крепком чае.

Что касается травяных сборов, то результат от них может быть непредсказуемым, предупредила врач.

«Поскольку отвары это, на самом деле, неисследованный продукт. Поэтому если вы его ранее не использовали, то реакция может быть непредвиденной», — пояснила она.

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