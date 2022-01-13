Биолог Чумаков напомнил о необходимости вакцинироваться против COVID-19

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Молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков напомнил о необходимости вакцинироваться против COVID-19.
Биолог Чумаков напомнил о необходимости вакцинироваться против COVID-19
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В частности, говоря о скорости распространения штамма коронавируса «омикрон», специалист отметил, что откладывать вакцинацию не стоит. Так, Чумаков привёл в пример европейский сценарий, отметив, что уровень заболеваемости на Западе к настоящему времени достиг высоких значений.

«Обязательно и срочно надо бежать ревакцинироваться, делать бустер. Волна будет проходить в течение двух-трёх месяцев», — цитирует эксперта «Петербургский дневник».

В то же время Чумаков не исключил, что в перспективе новый коронавирус станет одним из обычных сезонных вирусов.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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