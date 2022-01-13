Мурашко заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19 в России за последние два месяца

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что темпы заболевания коронавирусной инфекцией и показатели смертности в стране снизились за последние два месяца.

«Мы видим, что в течение последних двух месяцев, конец 2021-го и начало 2022-го, темпы заболеваемости снизились, фактически количество пациентов в последние недели сократилось на 30%, адекватно же снизились и показатели смертности», — приводит РИА Новости его слова на Гайдаровском форуме.

Мурашко заявил о необходимости подготовки к распространению нового штамма коронавируса «омикрон».

«Наибольшая нагрузка, конечно же, ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи. Каждая медицинская организация должна быть к этому готова», — добавил министр.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения оценить готовность к развёртыванию дополнительного коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией.