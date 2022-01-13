Мишустин: ситуация с COVID-19 кардинально отличается от прошлогодней

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране кардинально отличается от прошлогодней.

«Риски новых волн коронавируса остаются. Хотя ситуация кардинальным образом отличается от прошлогодней. Появились вакцины — сначала у нас, потом и в других странах. К концу прошлого года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом, в целом по миру приблизилась к 60% — это несколько миллиардов человек», — приводит РИА Новости его слова.

Мишустин отметил, что вакцинация позволила снизить давление на экономику.

Ранее Мишустин поручил Минздраву оценить готовность медицинских организаций к развёртыванию дополнительного коечного фонда для больных коронавирусом до 14 января.