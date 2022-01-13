Министр Чекунков рассказал о повышении транспортной доступности регионов ДФО

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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал о развитии транспортной доступности регионов ДФО.
Министр Чекунков рассказал о повышении транспортной доступности регионов ДФО
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Увеличено финансирование субсидируемых тарифов для дальневосточников — с 5,49 до 6,5 млрд рублей. Ещё 4 млрд выделяется на субсидирование магистральных авиаперевозок для граждан, которые пользуются социальными льготами. Так что доступность точно повышается», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, главным результатом 2021 года стало создание Единой дальневосточной авиакомпании, в которой каждый из 11 регионов имеет собственное представительство.

Как отметил Чекунков, межрегиональные дальневосточные линии получили серьёзный толчок для развития.

«В 2022 году 5,9 млрд выделено на субсидирование 36 социально значимых межрегиональных маршрутов. Некоторых маршрутов раньше просто не существовало. Были опасения, что они окажутся невостребованными, но загрузка в сезон достигала 90%», — добавил министр.

Ранее председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий рассказал о перспективах развития Дальнего Востока.

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