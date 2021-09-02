Специалист рассказал о перспективах развития Дальнего Востока

Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий рассказал о перспективах развития Дальнего Востока.

«Огромная территория, нетронутая природа, ресурсы, сравнительное малое население, довольно технологичная территория, выгодные и интересные соседи (Китай, Япония, Кореи, в первую очередь Южная)», — заявил в беседе с НТВ Быстрицкий, который принимает участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, будущее региона может быть блистательным и есть основания ожидать успеха.

Как отметил Быстрицкий, многое зависит от политики, обстоятельств и других факторов, но тем не менее «перспективы заманчивые».

Ранее портал kp.ru сообщал, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».