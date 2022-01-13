В Госдуме предложили быстрее закрывать дела против должников
- Legion-Media
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Авторы законопроекта — депутаты Василий Пискарёв, Наталья Костенко и Иван Демченко.
Новый документ в случае принятия обяжет судебных приставов закончить исполнительное производство о взыскании долга в течение трёх дней после того, как человек выплатит всю сумму долга или его признают банкротом.
То же правило должно действовать, если судебный акт о взыскании отменят или станет известно, что у человека нет имущества, за счёт продажи которого можно погасить задолженность.
В настоящее время, по мнению депутатов, срок этих процедур слишком большой — около двух месяцев.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили защитить наследников от чужих долгов.