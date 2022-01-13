В Госдуме предложили быстрее закрывать дела против должников

Группа депутатов Госдумы предложила быстрее закрывать дела против должников. Политики планируют представить соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» в четверг, 13 января.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Авторы законопроекта — депутаты Василий Пискарёв, Наталья Костенко и Иван Демченко.

Новый документ в случае принятия обяжет судебных приставов закончить исполнительное производство о взыскании долга в течение трёх дней после того, как человек выплатит всю сумму долга или его признают банкротом.

То же правило должно действовать, если судебный акт о взыскании отменят или станет известно, что у человека нет имущества, за счёт продажи которого можно погасить задолженность.

В настоящее время, по мнению депутатов, срок этих процедур слишком большой — около двух месяцев.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили защитить наследников от чужих долгов.