Москалькова встретится с двумя детьми, чтобы исполнить их мечту в рамках акции «Ёлка желаний»
- РИА Новости
Обе заявки поданы через официальный сайт проекта.
У 11-летнего Артёма Крачуна сахарный диабет первого типа. Мальчик мечтает об аквариуме. Помимо рыбок, он интересуется тяжёлой атлетикой, борьбой, лыжами и садоводством.
10-летняя Варвара Колеченкова из малообеспеченной семьи играет на классической гитаре и мечтает об электрогитаре. Девочка учится в 4-м классе.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко исполнил мечту 13-летнего Мансура из Астраханской области, приняв участие во всероссийской акции «Ёлка желаний».