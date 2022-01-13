Москалькова встретится с двумя детьми, чтобы исполнить их мечту в рамках акции «Ёлка желаний»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретится с двумя детьми, чтобы исполнить их мечту в рамках акции «Ёлка желаний».

РИА Новости