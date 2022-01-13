Москалькова встретится с двумя детьми, чтобы исполнить их мечту в рамках акции «Ёлка желаний»

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретится с двумя детьми, чтобы исполнить их мечту в рамках акции «Ёлка желаний».
Москалькова встретится с двумя детьми, чтобы исполнить их мечту в рамках акции «Ёлка желаний»
  • РИА Новости

Обе заявки поданы через официальный сайт проекта.

У 11-летнего Артёма Крачуна сахарный диабет первого типа. Мальчик мечтает об аквариуме. Помимо рыбок, он интересуется тяжёлой атлетикой, борьбой, лыжами и садоводством.

10-летняя Варвара Колеченкова из малообеспеченной семьи играет на классической гитаре и мечтает об электрогитаре. Девочка учится в 4-м классе.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко исполнил мечту 13-летнего Мансура из Астраханской области, приняв участие во всероссийской акции «Ёлка желаний».

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