Мурашко исполнил мечту 13-летнего мальчика в рамках акции «Ёлка желаний»

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко исполнил мечту 13-летнего Мансура из Астраханской области, приняв участие во всероссийской акции «Ёлка желаний».
Мурашко исполнил мечту 13-летнего мальчика в рамках акции «Ёлка желаний»
  • © Правительство России

Министр подарил ребёнку майку с автографами игроков футбольного клуба «Спартак» и мяч, сообщают «Известия».

Мурашко также пообщался с Мансуром и его мамой по видеосвязи и сообщил, что ребёнок сможет попасть на игру «Спартака» в феврале 2022 года.

«У тебя уже приглашение на матч есть, места забронированы. Сегодня пока перед Новым годом мы вручаем тебе мяч с подписями игроков команды «Спартак», но и ещё и футболку, также с подписями игроков клуба. Мне кажется, это хорошее дополнение к тому, чтобы на память осталось», — сказал Мурашко.

Ранее URA.RU сообщало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев исполнил мечту шестилетнего екатеринбуржца Михаила Лянки побывать в роли пилота самолёта.

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