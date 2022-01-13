После издевательств в саратовской тюрьме шесть человек привлечены к ответственности

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Потерпевшими по делу об издевательствах в саратовской тюремной больнице признаны 13 человек, шесть человек привлечены к ответственности, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
После издевательств в саратовской тюрьме шесть человек привлечены к ответственности
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«В данный момент потерпевшими по делу признаны 13 человек. Обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера предъявлено четырём лицам из числа осуждённых, на причастность к этим преступлениям проверяются и иные осуждённые», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что в числе фигурантов два должностных лица учреждения, в их действиях усматривается превышение должностных полномочий.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях.

В декабре он сообщил, что в России возбудили 17 уголовных дел по фактам пыток в пенитенциарных учреждениях, а десятки сотрудников ФСИН уволили.

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