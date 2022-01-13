Володин: закон о пожизненном сроке для педофилов в России правильно принять до 1 февраля
- AP
«Также необходимо в приоритетном порядке рассмотреть законопроект, о котором говорили ранее. Речь идёт о пожизненном заключении педофилов», — написал в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, депутаты Костромской облдумы обратились с просьбой ускорить принятие этого закона.
«Решения о наказании педофилов ждёт и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля», — отметил Володин.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в 2021 году российские следователи возбудили более 22 тыс. уголовных дел о преступлениях против детей, это на 16,9% больше, чем годом ранее.
21 декабря Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию.