Володин: закон о пожизненном сроке для педофилов в России правильно принять до 1 февраля

Законопроект о пожизненном заключении для педофилов правильно рассмотреть и принять до 1 февраля.

«Также необходимо в приоритетном порядке рассмотреть законопроект, о котором говорили ранее. Речь идёт о пожизненном заключении педофилов», — написал в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, депутаты Костромской облдумы обратились с просьбой ускорить принятие этого закона.

«Решения о наказании педофилов ждёт и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля», — отметил Володин.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в 2021 году российские следователи возбудили более 22 тыс. уголовных дел о преступлениях против детей, это на 16,9% больше, чем годом ранее.

21 декабря Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию.