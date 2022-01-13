Бочкарёв: в Москве построили почти 800 социальных объектов с 2011 года

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В Москве построили и ввели в эксплуатацию 790 объектов социальной инфраструктуры с 2011 года, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в Москве построили почти 800 социальных объектов с 2011 года
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«Ключевой принцип градостроительной политики Москвы — комплексное развитие городских территорий. Это значит, что параллельно с новым жильём в столице активно строятся необходимые объекты инфраструктуры, в том числе социальной», — сказал Бочкарёв.

По его словам, силами города и инвесторов построено 468 объектов образования, включая 332 детсада и 136 школ.

«Кроме того, за 11 лет было введено 111 новых объектов здравоохранения, 153 спортивных сооружения и 58 объектов культуры», — сообщил заместитель мэра.

Как добавил Бочкарёв, важно, что, помимо обеспечения горожан местами в социальных учреждениях, строительство таких объектов также даёт столице дополнительные рабочие места.

Ранее глава Строительного комплекса сообщал, что в 2021 году в Москве ввели 85 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.

В 2021 году расселение из 150 домов в 50 новостроек в рамках программы реновации началось в 29 районах Москвы.

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