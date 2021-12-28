В Москве рассказали о работе по расселению в рамках программы реновации
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Благодаря квартальной застройке в перспективе москвичи получат не только новые квартиры, но и школы, детские сады, поликлиники и другую необходимую инфраструктуру в шаговой доступности», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, большинство новостроек были переданы под заселение на юго-востоке города. В районах Люблино и Рязанский в девять новых домов переезжают жители 40 пятиэтажек.
Ранее НСН сообщала, что в столице в 2021 году построили около 80 социальных объектов.